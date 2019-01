BERLIN (Dow Jones)--Laut Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kann die Europäische Union möglichen britischen Wünschen nach einer Verlängerung der Brexitverhandlungen nur nachkommen, wenn London seine Vorstellungen über den Ausstieg Großbritanniens aus der EU darlegt. Außerdem forderte er Großbritannien zu einer im eigenen Land "mehrheitsfähigen" Lösung im Brexit-Streit auf, damit ein geordneter Ausstieg des Landes aus EU überhaupt noch möglich sei.

"Nach Turbulenzen der allerletzten Zeit ist es zu allererst natürlich eine Aufgabe von Großbritannien selbst, den Weg in die Zukunft aufzuzeigen", sagte Steinmeier bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella. "Anders wird eine einvernehmliche Lösung mit Europäischen Union in der jetzt sehr knapp gewordenen Zeit kaum noch möglich sein."

Am Dienstagabend hatte das britische Unterhaus das Austrittsabkommen mit großer Mehrheit abgelehnt. Dies macht einen ungeregelten Brexit mit unabsehbaren Folgen wahrscheinlicher. Möglich ist allerdings auch neues Referendum über den EU-Austritt oder eine Verschiebung des Brexit, der nach gegenwärtigem Stand am 30. März in Kraft tritt.

Wie Steinmeier bedauerte auch Mattarella den geplanten Austritt aus der EU und versicherte London, dass die EU auch in Zukunft im Vereinigten Königreich einen wichtigen Bündnispartner in der Wirtschaft und bei Sicherheitsfragen sieht.

Angesichts der Unklarkeit über die Form des Brexit sagte Mattarella, dass die EU "vor allen Dingen Klarheit der Positionen" wolle. Beide Staatsoberhäupter maßen außerdem den im Mai stattfinden Wahlen zum Europäischen Parlament große Bedeutung für die Zukunft Europas bei.

Mattarella sagte, die EU sei "vor allem eine Wertegemeinschaft," auf der die Integration und das Zusammenleben europäischer Völker aufgebaut werde. "Es geht darum, sich auszutauschen, einen Dialog zu führen, um gemeinsame Lösungen zu finden, die alle teilen können", sagte der italienische Präsident, der anders als Italiens populistische Regierung einen pro-europäischen Kurs verfolgt. Für Steinmeier sind die Wahlen ein "entscheidender Moment", in dem man das Versprechen Europas erneuern könne. Umfragen deuten allerdings auf ein Stimmenzuwachs für EU-skeptische Parteien hin.

"Bei Ihnen in Italien gerät die Idee des vereinten Europa bei vielen in Misskredit, und auch hier in Deutschland werden solche Stimmen lauter", sagte Steinmeier bei einem gemeinsamen Mittagessen laut vorab verbreitetem Redemanuskript. "In der Welt von morgen werden wir Europäer uns nur vereint Gehör verschaffen und die Antworten auf die großen Herausforderungen mitgestalten können: auf den Klimawandel, die Digitalisierung, die Migration."

January 18, 2019

