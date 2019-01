Schwägalp - Der Betrieb der Säntis-Schwebebahn, von der Schwägalp auf den Säntis, bleibt in den nächsten Monaten eingestellt. Grund dafür ist eine Beschädigung an der Tragwerkkonstruktion der ersten Seilbahnstütze. Diese wurde durch einen erneuten Lawinenabgang in Mitleidenschaft gezogen.

Wie gross der Schaden an der Stütze und der Konstruktion ist, kann derzeit noch nicht im Detail gesagt werden. Man muss allerdings davon ausgehen, dass der Schaden erheblich ist und die Reparaturarbeiten Monate dauern könnten. Im schlimmsten Fall muss die Stütze sogar komplett ersetzt werden. Ein Projektteam aus Fachleuten beurteilt aktuell den Schaden und plant das weitere Vorgehen.

Gefahr richtig eingeschätzt

Der erneute ...

