Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Rio Tinto nach Produktionszahlen von 4860 auf 4755 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Bergbaukonzern habe im vierten Quartal durch die Bank solide abgeschnitten, schrieb Analyst Derryn Maade in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufgrund der vorgelegten Zahlen und Zielsetzungen nahm er kleinere Anpassungen an seinem Modell vor./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / 07:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2019 / 08:27 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0099 2019-01-18/14:39

ISIN: GB0007188757