UnitedHealth - Das Geschäft des US-Krankenversicherers boomt!

Die Aktie von UnitedHealth zählt zu den Dauerläufern am US-Markt. Seit Mitte 2009 hat sich das Papier von 20 auf rund 260 USD zugelegt. Nach Angaben von Thomson Reuters ist ein Großteil der Analysten mittelfristig weiterhin optimistisch für den US-Versicherer gestimmt.

UnitedHealth ist nach eigenen Angaben der größte Krankenversicherer in den USA. 2010 hat Ex-Präsident Barack Obama die sogenannte Patient Protection and Affordable Care Act (kurz: Obamacare) und seit Anfang 2014 müssen alle Menschen, die in den USA Steuern zahlen, eine Krankenversicherung nachweisen. Zu den größten Profiteuren dieser Entscheidung zählten die Krankenversicherer selbst. Die Zahl der Mitglieder steigt und steigt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr meldete der Konzern einen Umsatz von 226 Mrd. US-Dollar. Ein Plus von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie stieg auf 12,19 US-Dollar pro Aktie. Für das laufende Jahr zeigte sich das Management bei der Vorlage der Geschäftszahlen weite optimistisch und rechnet mit einem Umsatz von rund 240 Mrd. US-Dollar und einem Gewinn pro Aktie von 13,70 bis 14,00 US-Dollar. Wachstumspotenzial sieht das Management von UnitedHealth im In- und Ausland. Das Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) rechnet 2019 in den USA mit einem Anstieg der Krankenversicherten Personen von rund 11,5 Prozent. Zudem plant UnitedHealth die Expansion nach Süd- und Mittelamerika.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,5 und einer Dividendenrendite von 1,5 Prozent (Quelle: Thomson Reuters) ist die Aktie jedoch kein Schnäppchen. Zudem könnte ein schwacher Gesamtmarkt den Titel ebenfalls unter Druck setzen.

Charttechnischer Ausblick: UnitedHealth



Widerstandsmarken: 277,40/286,20 USD

Unterstützungsmarken: 232,80/249,20 USD

Die Aktie von UnitedHealth bildet einen langfristigen Aufwärtstrend. Im vergangenen Dezember drehte die Aktie bei 286,20 USD nach unten und sank bis auf 232,80 USD. In den zurückliegenden Tagen legte das Papier wieder deutlich zu und überquerte die Marke von 249,20 USD. Aus technischer Sicht hat die Aktie Luft bis 277,40/286,20 USD.

UnitedHealth in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 02.11.2017 - 18.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

UnitedHealth in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 19.01.2014 - 18.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Tradingmöglichkeiten

