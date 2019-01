ROUNDUP: Tesla streicht Stellen - Schwächerer Gewinn im vierten Quartal

NEW YORK - Der Autobauer Tesla will Arbeitsplätze streichen, um Kosten zu sparen und so sein 3er-Modell günstiger anbieten zu können. Geplant ist der Abbau von 7 Prozent der Vollzeitstellen, wie Tesla-Chef Elon Musk am Freitag seinen Mitarbeitern mitteilte. Die Produktion will Musk hingegen hochfahren. Dies sowie die Einsparungen sollen es Tesla ermöglichen, sein Modell 3 in der Standardversion für 35 000 US-Dollar anzubieten und so mehr Kunden zu gewinnen. Derzeit liegt der Einstiegspreis bei 44 000 Dollar. Die Aktie verlor vorbörslich mehr als 7 Prozent.

ROUNDUP: Ford-Betriebsrat übt harsche Kritik am Management

KÖLN - Nach Bekanntgabe von Sanierungsplänen bei Ford Europa mit seiner Zentrale in Köln hat der Betriebsrat das Management scharf kritisiert. Die Firma habe aktuelle Entwicklungen - etwa den Trend zum Geländewagen (SUV) - verschlafen und auch wegen einer schlechten internen Struktur zu spät Entscheidungen getroffen, sagte der Betriebsratschef des Ford-Europaablegers, Martin Hennig, der Deutschen Presse-Agentur in Köln. "Es werden viel zu viele Berichte geschrieben oder Meetings abgehalten, die gar nicht nötig sind." Das koste Arbeitszeit und sei ein Bremsklotz für die Firma. Die Arbeitsstruktur im Management müsse schlanker und effizienter werden, sagte Hennig. "Viele Köche verderben den Brei."

ROUNDUP: Chemiegeschäft von Wacker robust - Warten auf Versicherungsleistung

MÜNCHEN - Eine Verzögerung im Versicherungsfall rund um das US-Werk Charleston hat den Gewinn von Wacker Chemie im vergangenen Jahr belastet. Das operative Ergebnis (Ebitda) sank daher von gut 1 Milliarde Euro auf 930 Millionen Euro, wie der Chemiekonzern am Freitag anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. Ursprünglich hatte das Unternehmen einen Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich angekündigt.

ROUNDUP: Altmaier warnt vor Scheitern der Siemens/Alstom-Zugfusion

BERLIN - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat vor einem Scheitern der geplanten Fusion der Siemens -Zugsparte mit dem französischen Hersteller Alstom gewarnt. Altmaier sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Ich darf mich nicht in laufende Verfahren einmischen. Aber wenn Europa im internationalen Wettbewerb bestehen will, braucht es europäische Champions, die den Wettbewerb mit Anbietern aus den USA oder aus China aufnehmen und gewinnen können."

ROUNDUP: Bund will Elektrifizierung der Schiene vorantreiben

BERLIN - Mit einem Milliarden-Programm will der Bund die Elektrifizierung des Schienenverkehrs vorantreiben. Dazu hat Verkehrsminister Andreas Scheuer in Umsetzung des Koalitionsvertrags am Freitag ein Konzept vorgelegt. "Wir bauen neue Oberleitungen für den Personen- und Güterverkehr und stärken den Einsatz von Zügen mit alternativen Antrieben auf nicht oder nur teilweise elektrifizierten Strecken", sagte der CSU-Politiker am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: Angestrebt werde, dass künftig 70 Prozent der Strecken elektrisch befahren werden. Bisher sind es 60 Prozent.

ROUNDUP: US-Justiz klagt vier ehemalige Audi-Manager im Abgas-Skandal an

DETROIT - Die US-Justizbehörden wollen im Abgas-Skandal des Volkswagen -Konzerns nun auch mutmaßlich Verantwortliche von Audi zur Rechenschaft ziehen. Gegen vier Ex-Mitarbeiter der VW -Tochter wurde Anklage erhoben, wie das zuständige Gericht in Detroit am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Bei den Beschuldigten handelt es sich laut Anklageschrift um ehemalige hochrangige Führungskräfte, die bei Audi etwa für die Motoren- und Dieselentwicklung zuständig waren. Der ehemalige Vorstandschef Rupert Stadler ist nicht darunter.

ROUNDUP: Maue Aussichten auf dem Heimatmarkt - Telecom-Italia-Aktie bricht ein

ROM - Dem italienischen Telekom-Konzern Telecom Italia bläst ausgerechnet auf seinem Heimatmarkt Gegenwind ins Gesicht. Hoher Konkurrenzdruck habe im vergangenen Jahr dort zu sinkenden Gewinnen geführt, erklärte der Konzern am Donnerstagabend in Rom. Auch die Entwicklung im neuen Geschäftsjahr sieht der ehemalige Monopolist, bei dem die beiden Großaktionäre Vivendi und der Hedgefonds Elliott um Macht und Einfluss streiten, düster.

ROUNDUP/Nissan/Mitsubishi: Ghosn kassierte Millionen von Tochterfirma

TOKIO - Der in Untersuchungshaft sitzende Ex-Verwaltungsratchef von Nissan und Mitsubishi, Carlos Ghosn, soll unerlaubt Millionenbeträge von einer niederländischen Tochterfirma kassiert haben. Ghosn habe von dem niederländischen Gemeinschaftsunternehmen Nissan-Mitsubishi B.V. (NMBV) ohne vorgeschriebene Absprache mit den beiden anderen Vorstandsmitgliedern, Nissan-Chef Hiroto Saikawa und Mitsubishi Motors-Chef Osamu Masuko, rund 7,8 Millionen Euro Entschädigung erhalten. Das sei das Ergebnis einer gemeinsamen internen Prüfung, wie beide Renault -Partner am Freitag bekanntgaben. "Anderes verdächtiges, illegales Verhalten" habe man nicht feststellen können, erklärte Mitsubishi Motors in seiner Mitteilung.

ROUNDUP/Stark sinkende Ticketpreise: Ryanair muss erneut Prognose senken

DUBLIN - Der irische Billigflieger Ryanair muss bei seinen Gewinnaussichten erneut zurückrudern. Wegen des Preisdrucks der Branche dürfte der Gewinn bei noch 1 bis 1,1 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Freitag in Dublin mit. Es ist die zweite Gewinnwarnung innerhalb kurzer Zeit, bereits im Oktober hatte Ryanair wegen Streiks und teurerem Kerosin zurückrudern müssen.

ROUNDUP: Hellofresh wächst stärker als erwartet - Aktie zieht deutlich an

BERLIN - Der Kochboxen-Versender Hellofresh ist 2018 schneller gewachsen als zuletzt erwartet. Zudem sei der operative Verlust deutlich niedriger ausgefallen, als Experten erwartet hatten. Der Umsatz stieg bereinigt um Währungseffekte im vergangenen Jahr um zirka 41 Prozent auf knapp 1,28 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag auf Basis erster Berechnungen in Berlin mitteilte. Damit wurde das in Aussicht gestellte Wachstum von 32 bis 27 Prozent überschritten.

-Bundestags-Opposition kritisiert geplante Regelungen zum Diesel-Fahrverbot

-Test mit bundesweit erstem Post-Autoschalter - DHL zieht erste Bilanz

-Mexikanische Regierung kauft mehr Tanklaster gegen Benzin-Knappheit

-Gesundheitsminister Spahn zu Änderungen am Terminservicegesetz bereit

-ROUNDUP/Nord Stream 2: Altmaier reagiert gelassen auf Grenells Drohungen

-Italiens Regierung beschließt Grundeinkommen und Rentenreform

-ROUNDUP: Minister Müller mahnt zu stärkerem Kampf gegen Kinderarbeit

-Facebook-Managerin Sandberg trifft in Berlin Altmaier und Barley

-ROUNDUP: Gebührendschungel bei Girokonten - Aufbau von Vergleichsportal hakt

-Generali will internationale Kunstversicherung in München gründen

-Gastgewerbe macht im November weiter gute Geschäfte

-Rückgang der CD-Verkäufe in Deutschland beschleunigt

-WSJ: Tesla will Stellen streichen und stimmt auf schwächeres viertes Quartal ein

-Regierungskommission spricht über Tempolimit - noch keine Festlegung

-EU-Kommission will neuen Handelspakt mit den USA aushandeln

-Morphosys-Antikörper wird in weiterer Indikation getestet

-Deutschland bei schnellem Internet für Firmen im EU-Mittelfeld

-Brüssel genehmigt BASF-Übernahme im Nylon-Markt

-Experte: Abbiege-Assistent könnte viele Menschenleben retten

-Urteil: Apotheker darf Online-Plattform für Verkauf nutzen°

