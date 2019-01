Nachdem die Aktie der Deutschen Börse AG im Sommer zweimal daran gescheitert war, die Marke von 120,00 Euro zu überwinden und ein neues Jahreshoch auszubilden, ging der Kurs der Aktie in eine Korrektur über und fiel deutlich zurück. Es entwickelte sich schnell ein neuer Abwärtstrend, dessen jüngster Schub am 4. Dezember startete. Zuvor war die Aktie zwei Mal am Widerstand bei 115,50 Euro gescheitert.

Das Tief der Bewegung wurde am 18. Dezember bei 102,40 Euro erreicht. Weil dieses Tief kurz ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...