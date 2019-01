Drag & Bot hat am Fraunhofer IPA ein Betriebssystem für Industrieroboter entwickelt, mit dem sich via Drag-and-Drop aus verschiedenen Bausteinen Roboterprogramme zusammensetzen lassen. "Mit Drag & Bot wird die Roboterprogrammierung so einfach wie die Bedienung eines Smartphones", erklärte Martin Naumann, Gründer und Geschäftsführer von Drag & Bot, seine Ziele. Eine Motivation dahinter ist laut eigener Aussage, dass meist fehlende Fachkräfte für die Inbetriebnahme und Programmierung von Robotern eines der größten Hindernisse für die Anschaffung von Industrierobotern im produzierenden Mittelstand sind - neben den hohen Investitionskosten.

Für die weitere Entwicklung der Software hat das Start-up eine Seed-Finanzierungsrunde im niedrigen siebenstelligen Bereich erhalten. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde ...

