Großaktionär Kempen trennt sich von rund 2 Prozent seiner QSC-Aktien (WKN: 513700). So baute die u.a. auf Small Caps spezialisierte Vermögensverwaltung Kempen Capital Management ihre Beteiligung kürzlich von 4,93 auf 2,95 Prozent ab. Das wurde in dieser Woche per Stimmrechtsmitteilung bekannt. Am 16. Oktober 2018 hatte Kempen bereits auf weniger als 5% abgebaut.

Damit dürfte ein Stück weit auch der Rückgang des QSC-Kurses zu erklären sein. Die Aktie des ehemaligen TecDAX-Konzerns verlor in 2018 knapp 16 Prozent. Gut möglich, dass hier steuerliche Gründe beim Ausstieg eine Rolle gespielt haben (Kempen ist bereits ...

