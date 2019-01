Ideen einer Kommission für mehr Klimaschutz im Verkehr sind laut Bundesverkehrsministerium "weder beraten, abgestimmt oder beschlossen". Das Ministerium erklärte am Freitag in Berlin, darunter seien Debatten-Beiträge, die "weder sozial noch wirtschaftlich zu verantworten sind". Die Bundesregierung habe vor vier Monaten die "Nationale Plattform zur Zukunft der Mobilität" eingesetzt. Seither sammelten sechs Arbeitsgruppen mit externen Experten Ideen - darunter ist eine Arbeitsgruppe zum Thema Klimaschutz im Verkehr.

In der unabhängigen Kommission gibt es etwa Ideen über ein Tempolimit auf Autobahnen, höhere Dieselsteuern und eine Quote für Elektroautos, wie aus einem Papier hervorgeht. Es handelt sich allerdings um einen ersten Vorschlag, "mit dem in keiner Weise Vorfestlegungen verbunden sind", wie es in dem Papier von Anfang Dezember heißt./ted/hoe/DP/he

ISIN DE0005190003 DE0007100000 DE0006757008 DE0007664039 FR0000121501

AXC0196 2019-01-18/16:10