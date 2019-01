Nach dem gescheiterten bullish Versuch zur 1,1410, nahm der Verkaufsdruck im EUR/USD zu und so ging es zurück zur 1,1400/1,1390. EUR/USD Angebote auf US Daten Die besser als erwartete Stimmung gegenüber dem Greenback führt dazu, dass sich das Paar zum neuen Tagestief in den Bereich der 1,1380 bewegte, wo sich der 55-Tage-SMA befindet. Der Greenback ...

Den vollständigen Artikel lesen ...