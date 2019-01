Französische Verteidigungsbeschaffungsbehörde übernimmt FLIR Nano-UAV-Technologie für militärische Einsätze

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) gab heute bekannt, von der französischen Verteidigungsbeschaffungsbehörde (DGA) einen Auftrag für das französische Programm Operational Pocket Drone (DrOP) erhalten zu haben. Der Vertrag hat einen Höchstwert von 89 Millionen USD für die Lieferung des unbemannten Nano-Fluggeräts FLIR Black Hornet 3 (unmanned aerial vehicle, UAV) und des Personal Reconnaissance System (PRS) an die französischen Streitkräfte.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190118005316/de/

The French Armed Forces awarded FLIR Systems a contract to deliver the Black Hornet Personal Reconnaissance System for military operations. (Photo: Business Wire)

Black Hornet PRS ist das kleinste kampferprobte nano-unbemannte Flugsystem (unmanned aerial system, UAS) weltweit und wird derzeit in über 30 Ländern eingesetzt. Das Black Hornet ermöglicht es Piloten, Situationsbewusstsein, Bedrohungserkennung und Überwachung aufrechtzuerhalten, egal wohin die Mission führt. Ausgestattet mit elektrooptischen Infrarot-Sensoren und mit bis zu 25 Minuten Flugzeit, überbrückt Black Hornet die Lücke zwischen luft- und bodengestützten Sensoren und bietet das gleiche Maß an Situationsbewusstsein und Bedrohungserkennung wie größere unbemannte Geräte für Luft und Boden.

"Es ehrt uns, die Mission der französischen Streitkräfte mit dem Black Hornet PRS und damit verbundener Dienstleistungen zu unterstützen", so Jim Cannon, President und CEO von FLIR Systems. "Dieser Auftrag stärkt unsere Partnerschaft mit den französischen Streitkräften und unseren Fokus auf unbemannte Technologien, ein aufstrebender Bereich, der für FLIR strategisch entscheidend ist."

Dieses Programm stellt die erweiterten Möglichkeiten des Black Hornet 3 den französischen Streitkräften bereit. Der Vertrag wird von FLIR in Hvalstad, Norwegen, verwaltet und ausgeführt.

Weitere Informationen über Black Hornet VRS finden Sie unter www.flir.com/blackhornet.

Über FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems wurde 1978 gegründet und ist ein weltweit führendes Industrietechnologieunternehmen mit Fokus auf intelligente Sensorenlösungen für Verteidigungs-, Industrie- und Gewerbeanwendungen. Die Vision von FLIR Systems ist, als "sechster Sinn der Welt" zu dienen und Technologien zu entwickeln, die helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen, die Leben und Lebensumfeld schützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.flir.com und folgen Sie @flir

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen von Jim Cannon und die anderen Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf den Vertrag und oben beschriebenen Auftrag sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen über die Geschäfte von FLIR, die teilweise auf Annahmen der Geschäftsführung beruhen. Diese Aussagen stellen keine Gewährleistung für zukünftige Leistungen dar und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die sich schwer vorhersagen lassen. Tatsächliche Ergebnisse können daher wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder vorhergesagten Begebenheiten abweichen, u. a. aufgrund folgender Faktoren: die Fähigkeit, die in dieser Pressemitteilung erwähnten Systeme herzustellen und zu liefern, Preisveränderungen bei Produkten von FLIR, die anhaltende Nachfrage nach den Produkten von FLIR, den Produktmix, die Auswirkungen von Produkten und Preisen der Konkurrenz, Engpässe bei der Verfügbarkeit wichtiger Komponenten, übermäßige oder mangelnde Produktionskapazität, die Fähigkeit von FLIR, Produkte zeitgemäß herzustellen und auszuliefern, die fortlaufende Konformität von FLIR mit US -amerikanischen Exportkontrollgesetzen und -vorschriften, sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den Einreichungen von FLIR bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) erörtert werden. Zudem könnten solche Aussagen von den allgemeinen Branchen- und Marktbedingungen und Wachstumsraten sowie den allgemeinen Wirtschaftsbedingungen auf US-amerikanischer und internationaler Ebene beeinflusst werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie verfasst wurden, und FLIR übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen infolge von Ereignissen oder Umständen nach dem Datum der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Weiterhin übernimmt FLIR keine Verantwortung für Änderungen an diesem Dokument, die durch Nachrichtenagenturen oder Internetdienstanbieter vorgenommen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190118005316/de/

Contacts:

Medien:

Tim McDowd

Telefon: 503-498-3146

E-Mail: tim.mcdowd@flir.com



Investoren:

Jay Gentzkow

Telefon: 503-498-3809

E-Mail: jay.gentzkow@flir.com