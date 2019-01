New York - Der US-Aktienmarkt ist am Freitag auf Erholungskurs geblieben. Als Stütze machten Beobachter die anhaltenden Hoffnungen auf Fortschritte in den US-chinesischen Handelsgesprächen aus, die den Notierungen schon am Vortag geholfen hatten.

Der Dow Jones Industrial stieg um 0,69 Prozent auf 24 538,97 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Plus von gut 2 Prozent an. Damit würde das Börsenbarometer die vierte Gewinnwoche in Folge schaffen.

Trotzdem seien die Bewertungen noch attraktiv, sagte ein Anlagestratege. 2018 hatte der Dow über fünfeinhalb Prozent verloren und damit das schwächste Jahr seit der Finanzkrise 2008 verzeichnet.

Skeptisch äusserten sich derweil die Marktbeobachter von Index-Radar: "Der Dow ist schon seit einiger Zeit wieder reif ...

Den vollständigen Artikel lesen ...