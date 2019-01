Die Deutsche Bank ist Medienberichten zufolge quasi "am Ende". Tatsächlich aber scheint sich die Situation zumindest an den Börsen wieder aufzuhellen. Der Wert konnte am Freitag einen Aufschlag von mehr als 2 % für sich verbuchen. Dabei hat die Aktie zuletzt ein Hin und Her abgeliefert, das sich jetzt auflösen sollte.

Denn: Wenn die Notierungen nachhaltig auf über 8 Euro steigen, könnte es auch in Richtung charttechnischer Aufwärtstrends gehen. Noch immer ist eine Fusion mit der Commerzbank ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...