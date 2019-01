(shareribs.com) Frankfurt / New York 18.01.2019 - Technologiewerte bewegen sich am Freitag teils deutlich nach oben. Der TecDAX verbessert sich um mehr als zwei Prozent. Wirecard und Xing sind gesucht. An der Wall Street sacken derweil Tesla tief ins Minus. Der DAX notiert rund eine halbe Stunde vor Handelsschluss 2,6 Prozent fester bei 11.199 Punkten. Alle Werte des Index legen zu, angeführt von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...