Donald Trump hat eine weitreichende Stellungnahme zur Situation an der US-Südgrenze und dem seit Wochen laufenden Shutdown angekündigt. Am Samstag will er eine größere Ankündigung machen. Was genau Trump vorhat - unklar.

US-Präsident Donald Trump hat für Samstagnachmittag eine "wichtige Bekanntgabe" zum Shutdown der Regierung und zur US-Grenze zu Mexiko angekündigt. Trump schrieb am Freitag bei Twitter, es gehe um "die humanitäre Krise an unserer Südgrenze". Die Mitteilung werde um 15 Uhr (Ortszeit) vom Weißen Haus aus gemacht.

Das Weiße Haus lieferte zunächst keine Details zum Inhalt der Bekanntgabe. Aus mit den Plänen vertrauten Kreisen hieß es, Trump habe vor, ein neues Abkommen zu umreißen, das spezielle Vorschläge enthalte, die nach Ansicht der Regierung den Weg für eine Beendigung des Shutdowns ebnen könnten.

Trump und die Demokraten im Kongress wirken weit davon entfernt, sich über Trumps Forderung nach einer Finanzierung einer Mauer an der Grenze zu Mexiko zu einigen. Trump hat das zur Bedingung für die Wiederaufnahme des Betriebs von Regierungsministerien gemacht. Der Shutdown geht an diesem Wochenende ...

