Die Verkehrskommission der Bundesregierung fordert ein Tempolimit - und schon drehen christliberale Freiheitsfreunde und eine ganze Autonation am Rad. Geht's noch?

Konjunktureinbruch und Handelsstreit, Brexit-Chaos und verunsicherte Märkte - alles wichtige Themen. Aber was viele Deutsche wirklich aufwühlt ist ein Bericht der Verkehrskommission der Bundesregierung. Das Gremium firmiert als "Nationale Plattform Zukunft der Mobilität" und empfiehlt mit Blick auf den Klimaschutz unter anderem höhere Steuern auf Diesel und Benzin, eine verpflichtende Quote für Elektroautos sowie ein Tempolimit auf Autobahnen und Landstraßen. Darüber ließe sich diskutieren.

Aber weil die Deutschen nichts so sehr auf die Zinne bringt wie ein halber Euro mehr für den Liter Sprit oder eine drohende Einschränkung ihres leitplankengestützten Aggressionspotenzials, hat sich das Zentralorgan für die Protektion deutscher Asphaltstreifen und Automobilisten ("Bild") sofort eine als Umfrage getarnte Kampagne gestartet, um die Reflexe der Nation zu testen. Genauer: Um die Deutschen ein weiteres Mal daran zu hindern mit sich selbst ins Gespräch über das Für und Wider einer flächendeckenden Geschwindigkeitsbegrenzung zu bringen. Entsprechend haben drei Viertel von rund 165.000 Befragten bis Samstag in der "Bild" gegen "ein Tempolimit von 130 km/h auf deutschen Autobahnen" plädiert.

Warum? Nun, wie gesagt, Gründe stehen einmal mehr nicht zur Debatte. Wie auch? Es spricht nichts, aber auch rein gar nichts dafür, Menschen in hochmotorisierten Blechkäfigen zu erlauben mit 200 km/h über Straßen zu donnern. Das wissen auch CSU-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und die FDP. Weshalb sie in der Verkehrspolitik einerseits besonders agil und flott in Richtung Zukunft unterwegs sind, von "innovativen neue Entwicklungen" und "intelligenten Verkehrssystemen" sprechen, nur um ihre Konzepte andererseits in der begründungslosen Ablehnung eines generellen Tempolimits verenden lassen zu können (FDP-Programm) - oder aber in einer pampig raunzenden Hohlphrase: Der Vorschlag für ein Tempolimit sei "eine Nebelkerze, die fachlich nicht den Argumenten standhält" - behauptet Chefnebelkerzenwerfer ...

