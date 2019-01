Senator Lindsey Graham warnt vor einem verfrühten Abzug des US-Militärs aus Syrien und deutet eine Lösung zum Schutz der Kurdenmiliz YPG an.

Ein undurchdachter Rückzug der USA aus Syrien würde laut Senator Lindsey Graham zu "Chaos" und einem "Irak auf Steroiden" führen. Chefs des US- und des türkischen Militärs arbeiteten an einem Plan für die Verlegung syrisch-kurdischer Milizionäre weg von der Grenze zur Türkei, sagte er am Samstag in Ankara.

Am Vortag hatte Graham mit Vertretern der Türkei gesprochen. Die Türkei hat mit einer militärischen Offensive auf die Kurdenmiliz YPG in Syrien gedroht und diese als terroristisch bezeichnet. Die YPG hat gemeinsam mit dem US-Militär die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...