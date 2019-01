Eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat den Börsen zuletzt Auftrieb gegeben. Im Fokus stehen kommende Woche die Notenbanken.

Mahnende Worte von EZB-Chef Mario Draghi könnten in der kommenden Woche die Börsen weiter steigen lassen. Die Notenbanker der Eurozone treffen sich am Donnerstag in Frankfurt, um über die Zinsen der Eurozone zu entscheiden. Eine Anhebung der Leitzinsen erwarten die Märkte nicht vor Ende 2019.

Aus Sicht von Michael Gapen, Analyst bei der britischen Barclays-Bank, könnte Draghi die Märkte aber darauf vorbereiten, dass er die Zinswende noch weiter verschiebt. Er erwarte eine zurückhaltende Rede des EZB-Chefs, schreibt Gapen in einer Analyse. Grund dafür seien die zuletzt schwachen Wirtschaftsdaten aus dem Euroraum.

So hat sich das Wachstum etwa in Deutschland im vierten Quartal 2018 deutlich abgeschwächt. Im Vergleich zum Vorquartal ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) vorläufigen Zahlen zufolge nur um 0,1 Prozent gestiegen. Im dritten Quartal war die deutsche Wirtschaft sogar leicht geschrumpft - damit ist die größte Volkswirtschaft der Eurozone nur knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt.

Zudem liegt die Inflationsrate in der Währungsunion mit zuletzt 1,6 Prozent deutlich unter dem Zwei-Prozent-Zielwert der EZB. Damit gibt es für Draghi kaum Anlass, von seiner Niedrigzins-Politik abzuweichen. Sollte der EZB-Chef sich besorgt über die Entwicklung in der Eurozone äußern, dürften Anleger das als Signal für einen Zinsschritt frühestens 2020 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...