nach einer eher durchwachsenen Woche an den Aktienmärkten zogen die Notierungen zum Wochenschluss dann doch noch einmal sehr deutlich an. Hintergrund war die optimistische Stimmung im Hinblick auf den Handelskrieg zwischen den USA und China. Interessant ist die Bewegung auch aus dem Grund, als dass bislang die Mehrheit der US-Unternehmen die Erwartungen an die Quartalszahlen verfehlt haben. Aus technischer Sicht lässt sich die deutliche Erholung aber dennoch mit einem so genannten Short-Squeeze erklären, da dabei zuvor eingegangene Short-Position mehr oder weniger zwangsweise geschlossen werden und der Markt zusätzlichen Auftrieb erhält.

Brexit ja, nein oder vielleicht?

In diesem Zusammenhang darf man dann aber auf den Handel am Montag gespannt sein, ob dieser Effekt weitere Anschlusskäufe nach sich ziehen kann. Es scheint sich wahrhaft zu einer Never-ending Story zu entwickeln. So rasselte der erabeitete Kompromiss zwischen der EU und Großbritannien bei der Abstimmung im britischen Unterhaus erwartungsgemäß durch. Einzig die Höhe der ablehenden Stimmen kam vielleicht etwas überraschend. Dementsprechend war auch an der Börse ein Business as usual angesagt, die Reaktionen fielen sehr verhalten aus. Nun möchte die britische Regierung am 29. Januar über einen Plan B abstimmen, der sich aber deutlich unterscheiden muss.

Dabei rückt neben einem Exit vom Brexit auch eine Verschiebung des Austrittsdatums als Alternative mehr und mehr in den Vordergrund. Schließlich möchte keiner wirklich einen harten Brexit, dessen Folgen ohnehin nicht wirklich kalkulierbar sind. Bei einer Verschiebung des Austritts hätte man wieder neue Zeit für weitere Verhandlungen gewonnen. Da eine solche Vorgehensweise auch seitens der EU mehr und mehr Anhänger findet, dürfte dies sicherlich eine wahrscheinliche Option bleiben. Man darf aber dennoch auf das weitere Vorgehen gespannt sein. Eine Überraschung wird allerdings nicht erwartet. Entsprechend gering sollte auch der Einfluss auf die Kurse sein.

Eine unendliche Geschichte?

Bereits seit Ende des letzten Jahres stehen die US-Regierungsgeschäfte still. Nur die wirklich wichtigen Dinge werden von einer Notbesatzung erledigt, der Rest bleibt liegen. Damit steigt der Unmut in der Bevölkerung. Ebenso geht den betroffenen Angestellten und deren Familien allmählich das Geld aus. Hier herrscht blankes Unverständnis, wie man den Bau einer Mauer auf dem Rücken der Bürger austragen muss. Schließlich ...

