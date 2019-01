Das Ende der Kohle soll den betroffenen Revieren einen Neuanfang eröffnen. Doch wie gelingt die Transformation? Und welche Rolle spielt die Politik? Die Hoffnung auf den großen Coup erweist sich meist als Illusion.

Immerhin das ist noch einmal gut gegangen. Kurz vor Weihnachten stapft Torsten Pötzsch, Bürgermeister der Kleinstadt Weißwasser, im Nieselregen zu seinem Auto. 5:4 haben die Lausitzer Füchse gerade das Spitzenspiel in der 2. Eishockey-Liga gewonnen. Eishockey ist der Traditionssport schlechthin in Weißwasser, die neue Eishalle und die Füchse sind der Stolz der Stadt. "Erfolge sind gut für die Identität", sagt Pötzsch und öffnet die Fahrertür. Weißwasser bleibt im Gespräch.

Wenn die Stadt zuletzt im Gespräch war, dann selten positiv. Denn Weißwasser liegt in jener Region in Ostdeutschland, die nach der Wende vom Zusammenbruch der Wirtschaft besonders betroffen war. Kollaps der Glasindustrie, die einmal die größte der Welt war, Niedergang der Braunkohle, die einst die ganze DDR mit Energie versorgte, Massenflucht der Einwohner. Von 38.000 Einwohnern im Jahr 1988 ist die Stadt auf 16.000 Bewohner geschrumpft. "Stadt der Verlierer", "Ankunft in der Katastrophe" - Pötzsch hat die Schlagzeilen der Vergangenheit im Kopf. Sie wollen nicht weichen.

Und in Zukunft? Deutschland will komplett raus aus der Braunkohle, weil der Brennstoff rund 20 Prozent der deutschen CO2-Emissionen ausmacht. Wenn die Bundesregierung ihre Klimaziele einhalten will, die sie 2015 in Paris unterschrieben und in nationalen Aktionsplänen bekräftigt hat, müsste die Kohleförderung eingestellt und die Kraftwerke stillgelegt werden. Nicht irgendwann, sondern bald. Die bedeutendsten Braunkohleregionen des Landes liegen am Mittelrhein südlich von Aachen und eben in der Lausitz. Dort garantiert die Kohle aber heute direkt noch rund 9000 Arbeitsplätze. Nach Tarif bezahlte, wertvolle Industriejobs.

Damit diese Strukturen nicht einfach ersatzlos wegbrechen, hat die Bundesregierung im vergangenen Sommer die sogenannte Kohlekommission einberufen. Klimaschutz und Wirtschaftsförderung, Heimatdebatte und Aufstieg der AfD, alles hängt nun mit allem zusammen. Die Arbeit des Gremiums stockte. Deshalb hat sich jetzt die Kanzlerin eingeschaltet. Am vergangenen Dienstagabend lotete sie mit Kommissionschef Ronald Pofalla, mehreren Bundesministern und vier betroffenen Ministerpräsidenten mögliche Antworten aus. "Ich bin zuversichtlich, dass der Pragmatismus in der Kommission die Oberhand über die Ideologie behält", sagt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (siehe Interview).

Große Worte

Am 25. Januar trifft sich die Kommission wieder. Spätestens Anfang Februar soll sie der Bundesregierung dann ihren doppelten Plan vorlegen: zum genauen Wie und Wann des Kohleausstiegs - und zum Aufbau neuer Wirtschaftszweige (siehe Seite 29). In den kommenden zwei Wochen fallen Entscheidungen, die ganze Regionen und Tausende Lebensläufe prägen werden, im Guten wie im Schlechten, und das wohl auf Jahrzehnte hinaus. Es geht dabei um die große Frage, was Politik leisten kann - und was nicht. Und darum, was sie versprechen darf - und was gerade nicht.

Was also ist das Geheimnis eines gelingenden Strukturwandels, sozialverträglich, effektiv und ohne dass eine Region völlig einbricht? Wie stützt und diversifiziert man eine Wirtschaft, deren Wertschöpfung, Stolz und Selbstverständnis bisher maßgeblich von einer einzigen Branche abhängen? Was ist anderswo gelungen? Und welche Fehler sollte man als Politiker besser nicht wiederholen?

Lutz Maurer bittet für seine Antwort in eine Fahrstuhlkabine. Maurer ist kein Ökonom oder Historiker, aber Bürgermeister des Ortes Quierschied. Und deshalb hat er den Schlüssel zum Weißen Riesen. Maurer drückt im Aufzug auf den obersten Knopf. Es rumpelt, dann passiert lange nichts. Bis sich die Tür wieder öffnet und Maurer sagt: "Hier sind wir also, auf dem höchsten Förderturm Europas." Es zieht, aber der Blick ist tatsächlich eindrucksvoll.

In alle Richtungen zeigt Maurer die Hinterlassenschaften des Bergbaus, hier ein Schlackeberg, dort ein Absinkweiher, dazu Kraftwerke und seit Langem stillstehende Fördertürme. Der interessanteste Schauplatz aber liegt ihm direkt zu Füßen: die Anlagen der ehemaligen Grube Göttelborn und der dazugehörende Ort Quierschied. Als die Zechenanlage im Jahr 2000 schloss, war das nicht die letzte Grube im Saarland, aber die mit Abstand größte und symbolträchtigste. Gerade einmal sechs Jahre war es damals her, dass der neue Förderturm, eben dieser Weiße Riese, eröffnet worden war. Als Signal, dass der Bergbau im Saarland noch eine Zukunft habe. Doch dann machte die Grube dicht: Die Zeit des Bergbaus war zu Ende.

"Symbolentscheidungen sind meistens die falschen"

Fast ...

