20.01.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Raiffeisen Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem wöchentlichen Marktausblick von Raiffeisen Research: Nachdem sich die internationalen Aktienmärkte bereits in der letzten Handelswoche 2018 von den Tiefständen vom 24.12. deutlich erholen konnten, hatte die hoffnungsvolle Stimmung trotz des anhaltenden Teil-Regierungsstillstandes in den USA auch seit Jahresbeginn weiterhin Bestand. Die vergangene Woche stand ganz im Zeichen der Abstimmung des britischen Unterhauses über den von Theresa May mit der EU ausverhandelten Scheidungsvertrag ....

Den vollständigen Artikel lesen ...