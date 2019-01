Ihr "Plan A" für den Brexit ist gescheitert. Jetzt will Großbritanniens Regierungschefin Theresa May dem Parlament am Montag einen "Plan B" vorlegen. Die oppositionelle Labour-Partei fordert derweil stoisch Neuwahlen.

In London wird hartnäckig nach einem Weg gesucht, um ein ungeregeltes Ausscheiden Großbritanniens aus der EU Ende März abzuwenden. Viel Zeit dafür ist nicht mehr. Die britische Premierministerin Theresa May war im Unterhaus mit ihren Vorstellungen zum EU-Austritt gescheitert, hatte anschließend aber einen von der Oppositionspartei Labour eingebrachten Misstrauensantrag überstanden. Nun will May am Montag ihren "Plan B" darlegen. Doch wie könnte der aussehen?

Einem britischen Medienbericht zufolge peilt May peilt einen bilateralen Vertrag mit Irland an, um das Brexit-Abkommen doch noch durch das Parlament zu bringen. Mit dem Schritt wolle May die umstrittene Backstop-Vereinbarung im Scheidungsabkommen mit der EU aushebeln, berichtete die "Sunday Times". Mays Berater seien der Auffassung, dass die Regierungschefin damit die Unterstützung für ihren Brexit-Plan von der nordirischen Partei DUP und von rebellischen Abgeordneten ihrer eigenen konservativen Partei gewinnen könnte. Die DUP unterstützt Mays Minderheitsregierung.

Schon jetzt hat die oppositionelle Labour-Partei allerdings ihre Forderung nach Neuwahlen erneuert. "Die Misstrauensabstimmung am Mittwoch war erst der Anfang der Labour-Bemühungen um eine Neuwahl - nicht das Ende", sagte der Brexit-Schattenminister Labours, Keir Starmer, am Samstag in London. Eine Neuwahl sei der einzige Weg, "den radikalen Wandel einzuleiten, den diese Land braucht". May ...

