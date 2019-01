"Berliner Morgenpost" zu Mobilfunkstandard 5G:

"Das ist eine gute Nachricht für viele innovative Berliner Unternehmen: Schon vor anderen Regionen in Deutschland sollen Teile der deutschen Hauptstadt mit dem neuen, schnellen Mobilfunkstandard 5G ausgerüstet werden. Schon in diesem Jahr soll mit dem Aufbau der nötigen Infrastruktur begonnen werden. Der Senat will zunächst die sogenannten Zukunftsorte wie den Technologiepark Adlershof oder den geplanten Innovationscampus von Siemens in Spandau mit der Technik ausrüsten. Dort ansässige Firmen könnten so einen echten Wettbewerbsvorteil erhalten, den 5G-Standard erproben, Anwendungen entwickeln und im realen Umfeld mit den Nutzern austesten. Die neue Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom könnte so eine ähnliche Signalwirkung haben, wie die Zusage von Siemens, in Spandau einen Innovationscampus aufzubauen."/al/DP/he

