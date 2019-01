"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Bombenexplosion in Nordirland:

"Die Explosion erschüttert ein Land, das ohnehin so gespalten ist wie seit vielen Jahren nicht mehr. Immerhin heißt es seit dem Tag des Brexit-Referendums im Jahre 2016, dass große Gefahr für den Frieden in Nordirland drohe, wenn zwischen den beiden Teilen Irlands eine "harte" EU-Außengrenze entstehe. Ein Zusammenhang zwischen der das ganze Vereinigte Königreich zerreißenden Debatte über den Weg aus der EU und dem Anschlag in Nordirland ist deshalb naheliegend, aber natürlich nicht erwiesen. Alle maßgebenden politischen Kräfte in Nordirland haben die Tat sofort scharf verurteilt. Das zeigt immerhin, dass ein Rückfall in alte Schlachtordnungen hoffentlich vermieden werden kann. Dass Extremisten auf allen Seiten für politische Vernunft nicht zugänglich sind, ist leider eine nicht auf Nordirland begrenzte Tatsache."/al/DP/he

