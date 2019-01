"Stuttgarter Zeitung" zu CSU-Parteitag:

"Den größten Schwung trägt derzeit Manfred Weber in die Partei. Die Aussicht, er könnte - als Bayer! Als Mann einer kleinen Regionalpartei! - Chef der EU-Kommission werden, hat die CSU beinahe in Euphorie und in allzu lange nicht gesehene Europabegeisterung versetzt. Als sei das ihr Werk. Dabei hat Weber seine Karriere aus eigener Kraft geschafft, ohne verlässliche Unterstützung aus München. Jetzt ist er weit oben, dort in der Fremde. Jetzt gilt er geradezu als Heilsbringer. "Dahoam" scheint ohne ihn ja vorerst nicht mehr viel zu holen."/al/DP/he

AXC0017 2019-01-21/05:35