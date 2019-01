"Rheinpfalz" zu Brexit:

"Bei einigen keimt nun die Hoffnung, die Briten könnten sich angesichts des derzeitigen Chaos eines Besseren besinnen und - etwa über ein zweites Referendum - doch in der EU verbleiben. Aber was soll das bringen? Ein Verbleib würde den erbitterten Streit zwischen Befürwortern und Gegnern der EU auf der Insel eher verschärfen. Ein derart zerrissenes, tief gespaltenes Großbritannien würde die ohnehin von starken inneren Spannungen erfasste EU nicht stärken, sondern weiter schwächen. London, das schon in der Vergangenheit europäische Vorhaben des Öfteren bremste oder blockierte und auf einem Sonderweg bestand, wäre derzeit kaum zu einer konstruktiven Rolle in der Gemeinschaft fähig."/al/DP/he

AXC0018 2019-01-21/05:35