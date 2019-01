Paris steht von Montag an wieder im Zeichen der Haute Couture. Vier Tage lang werden auf den Laufstegen der französischen Hauptstadt ausschließlich maßangefertigte und handgenähte Kleider gezeigt. Es sind Unikate, die an die 100 000 Euro kosten können und die sich demnach kaum einer leisten kann. Das Konzept der Haute Couture wird regelmäßig in Frage gestellt, doch bislang hat die hohe Schneiderkunst noch jede Krise überlebt. Neben den üblichen Giganten wie Chanel, Christian Dior oder Jean Paul Gaultier, werden auch in dieser Saison ein paar Neuzugänge erwartet. Unter ihnen ist das französische Modehaus Balmain, das nach 16 Jahren Pause wieder Haute-Couture-Mode zeigt./em/DP/he

AXC0021 2019-01-21/05:50