Lego und Playmobil haben ihre Plätze unter den Weihnachtsbäumen verteidigt. Andere traditionelle Spielzeug-Marken mussten härter kämpfen. Insbesondere die Entscheidung zwischen Lego und Playmobil ist oft persönlich.

Was für ein Dauerbrenner. Mir würde jedenfalls kein anderes Spielzeug einfallen, das es vor 70 Jahren schon gab und das sich heutige Kids zu Weihnachten wünschen würden. Legosteine sind in dieser Hinsicht einzigartig - auch wenn es nach dem Auslaufen des Patents inzwischen viele Nachahmer-Produkte gibt. Lego führt im Spielwaren-Ranking. Das bestätigt sich auch im YouGov-Markenmonitor BrandIndex, wo andere Marken sich nur in Ausnahmefällen und kurzzeitig vor Lego platzieren können. Was nicht heißt, dass Lego konkurrenzlos wäre. Deutsche Marken wie Playmobil sind ebenfalls dauerhaft stark.

Generationenübergreifende Markentreue

Allerdings lief das vergangene Weihnachtsgeschäft nicht für alle gleich gut. Das Interesse der Verbraucher an Lego und Playmobil war in den vergangenen acht Wochen mit dem Vorjahreszeitraum vergleichbar. Aber den Kauf eines Ravensburger-Spiels oder eines Kosmos-Experimentierkastens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...