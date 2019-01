Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

IRAN - Die Bundesregierung verhängt neue Sanktionen gegen Iran. Grund ist der Verdacht, dass der Geheimdienst des Landes Mordanschläge in Europa verübt und weitere geplant hat. Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR wird in dieser Woche das Luftfahrtbundesamt in Braunschweig die Betriebserlaubnis für die iranische Mahan-Airline aussetzen. Sie fliegt pro Woche aus Teheran dreimal Düsseldorf und einmal München an. Das Auswärtige Amt teilte auf Anfrage mit, über "interne politische Abstimmungsprozesse" gebe man "keine Auskunft". Mahan steht seit 2011 auf einer Sanktionsliste der USA, seit Jahren drängt die Regierung in Washington Verbündete, Mahan den Flugbetrieb zu untersagen. (SZ S. 1)

APOTHEKEN - Die Lobbyorganisationen der Apotheker hatten offenbar einen deutlich größeren Einfluss auf Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) als andere Vertreter des Gesundheitswesens. Im Zusammenhang mit seinem Vorschlag für ein neues Apothekengesetz, den Spahn Mitte Dezember der Öffentlichkeit vorgestellt hatte, "gab es insgesamt elf Termine von Vertretern der Leitungsebene des Bundesministeriums für Gesundheit mit Vertretern der Apothekerverbände", heißt es in einer Antwort des Hauses auf eine schriftliche Frage der Grünen, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt - aber kein einziges dokumentiertes Treffen mit anderen betroffenen Akteuren wie beispielsweise den Krankenkassen. Dabei stellt Spahn den Apothekern mit seinen Eckpunkten zur "Stärkung der flächendeckenden Versorgung" viel Geld in Aussicht. Insgesamt 375 Millionen Euro zusätzlich sollen Apotheken demnach für Nacht- und Notdienste, die Abgabe von Betäubungsmitteln und für "zusätzliche pharmazeutische Dienstleistungen" bekommen. (SZ S. 17)

KOALITION - Ex-SPD-Chef Martin Schulz zweifelt, dass der Imagewandel des neuen CSU-Vorsitzenden Markus Söder von Dauer ist. "Mal abwarten, wann Markus Söder sein wahres Gesicht zeigt. Der kann den Schlagedrauf geben, der kann den Staatsmann mimen. Mal ist er krawallig, mal gibt er sich harmonisch", sagte Schulz den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Söder und die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer müssten ihren Ankündigungen, dass CDU und CSU in der Koalition nicht mehr streiten wollen, Taten folgen lassen. "Ich erwarte, dass CDU und CSU mit neuer Führung beherzigen, worauf es ankommt: erst das Land, dann die Partei." Im vergangenen Sommer habe die Union mit ihrem Flüchtlingsstreit das Land an den Rand des Chaos geführt. "Die SPD hat ziemlich seriös weitergearbeitet, wird dafür aber nicht belohnt. Noch einmal machen wir so etwas nicht mehr mit", sagte der frühere SPD-Kanzlerkandidat. (Funke Mediengruppe)

DIGITALE MONTANUNION - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat kurz vor der Unterzeichnung eines neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrags engere Kooperationen beider Länder bei Künstlicher Intelligenz und eine "digitale Montanunion" gefordert. "Deutschland und Frankreich müssen schnell die Chancen des neuen Aachener Vertrags nutzen, etwa bei der Künstlichen Intelligenz", sagte Laschet. "Hier brauchen wir echte Vernetzung, eine neue digitale Montanunion, die unser Know-how bündelt, Wissenschaftler noch stärker vernetzt und uns in den Schlüsseltechnologien, die entscheidend unsere Position in der Welt prägen werden, gemeinsam nach vorne bringt", sagte der CDU-Politiker. Die Nutzung der Potenziale Künstlicher Intelligenz sei eine der größten Zukunftsherausforderungen unserer Zeit. (Rheinische Post)

NORD STREAM 2 - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nimmt die Erdgaspipeline Nord Stream 2 gegen Kritik in Schutz: "Nord Stream 2 ist der falsche Prügelknabe", sagte Altmaier. Der Bau der Pipeline sei "weit fortgeschritten, die Rohre kilometerlang ins Meer verlegt", betonte der Minister. "Die Bundesregierung wird in einen solchen Prozess nicht eingreifen, weil es dazu keine rechtliche Grundlage gibt", ergänzte er. Nach Überzeugung Altmaiers wird es auch in Zukunft den Transit russischen Erdgases durch die Ukraine geben. Es gebe dabei "um die berechtigten Interessen der Ukraine", sagte er. "Ich bin zuversichtlich, dass hier ein Kompromiss erreicht wird und es auch nach 2019, also nach der geplanten Fertigstellung von Nord Stream 2, einen Gastransit durch die Ukraine geben wird", sagte Altmaier. (Handelsblatt S. 6)

ABSCHIEBUNGEN - Deutsche Behörden haben im vergangenen Jahr so viele Flüchtlinge wie nie zuvor in andere EU-Staaten überstellt. Bis November 2018 wurden 8.658 sogenannte Dublin-Fälle in die für deren Asylgesuche zuständigen Mitgliedstaaten abgeschoben. Im gesamten Vorjahr waren es 7.102. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. (SZ S. 6/FAZ S. 1)

BREXIT - Der frühere britische Premier Tony Blair warnt vor Illusionen bei den Brexit-Verhandlungen und wirft den Konservativen vor, das Land in Geiselhaft für einen internen Richtungsstreit zu nehmen. Es sei noch nicht zu spät für ein zweites Referendum, sagte er in einem Interview. Er ist sich aber auch sicher, dass "Konzessionen der EU" den "Deal nicht retten" werden. (Welt S. 8)

BREXIT - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat eine Notfallplanung der Bundesregierung für den Fall eines harten Brexit bestätigt. "Wir wollen negative Folgen für unsere Bürger und die Unternehmen abwenden", so Maas gegenüber der Bild-Zeitung. "Wir sind in Deutschland auf alle Szenarien vorbereitet, einschließlich einer Notfallplanung", sagte der Minister. Er appellierte "an London, ernst und sachlich einen Ausweg zu suchen." Für viele Europäer stehe "viel auf dem Spiel", so Maas. (Bild-Zeitung S. 2)

