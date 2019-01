The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000CZ40KB1 COMMERZBANK 14/19 VAR836 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0PB57 DEKA EXTRANZINS ANL 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4QN3 HSH NORDBANK OSTER 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA AU3CB0189009 GPT MANAGEMENT 2019 BD01 BON AUD N

CA XFRA DE000HLB4JP6 LB.HESS.-THR.S0513B/015 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4QQ6 HSH NORDBANK OSTFZ 14/19 BD01 BON EUR N

CA GZFC XFRA FR0010678185 ENGIE 08/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US298785HU32 EIB EUR.INV.BK 18/21 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US61746BDM54 MORGAN STANLEY 14/19 BD01 BON USD N

CA XFRA USY8162BAH88 STATS CHIPPAC 15/20 REGS BD01 BON USD N

CA 0NRE XFRA XS1020806375 NETWORK R.I.FIN.14/19 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HLB5J75 LB.HESS.THR.CARRARA01N/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA US912796QU67 US TREASURY BILL 2019 ZO BD02 BON USD N

CA XFRA XS0305103482 BARCLAYS BK 07/UND.FLRMTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS0726711046 ASIAN DEV. BK 12/19 MTN BD02 BON TRY N