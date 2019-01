Medienmitteilung

COLTENE bezieht Ergänzungsbau am Hauptsitz in Altstätten

Integration von SciCan und Micro-Mega verlaufen plangemäss

Altstätten, 21. Januar 2019 - Die COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange: CLTN), ein international führender Entwickler und Hersteller von dentalen Verbrauchsmaterialien und Kleingeräten für Zahnarztpraxen, weihte am Freitag, 18. Januar 2019 mit einem Festakt für die Mitarbeitenden ihren Erweiterungsbau am Hauptsitz der Gruppe in Altstätten (Schweiz) ein.

Bereits bezogen hat COLTENE die modernen Büroflächen auf drei Etagen. Sie bieten den Mitarbeitenden eine zeitgemässe, offen gestaltete Arbeitsplatzumgebung und steigern die Attraktivität von COLTENE als Arbeitgeberin weiter. In der zweigeschossigen Produktionshalle hat der Aufbau von Produktionseinrichtungen schon begonnen. Die neuen Fertigungsanlagen erlauben es, die betrieblichen Abläufe weiter zu optimieren und noch effizienter zu gestalten. Der Neubau wird einen Reinraum für sterile Verpackungen umfassen. Damit entspricht COLTENE den weltweit zunehmend strengeren Hygienevorschriften. Die Produktionsaufnahme in den neuen Räumlichkeiten ist für das Frühjahr 2019 geplant. Mit der im Rahmen der budgetierten CHF 12 Mio. realisierten Modernisierung und Erweiterung ihres Hauptsitzes bekennt sich COLTENE klar zum Innovations- und Produktionsstandort Schweiz und setzt auf das hohe Ausbildungsniveau und die überdurchschnittliche Qualifikation der Mitarbeitenden.

Planmässig voranschreitende Integration von SciCan und Micro-Mega

COLTENE treibt die Integration der zu Beginn des vierten Quartals 2018 übernommenen und im Dentalmarkt stark verankerten Unternehmen SciCan (Desinfektionsgeräte und Hygieneprodukte) und Micro-Mega (Endodontie-Instrumente) gezielt voran. Das Management hat dazu interdisziplinäre und standortübergreifende Projektteams eingesetzt. Der Schwerpunkt liegt in der Zusammenführung der Marketing- und Verkaufsorganisation. Diese soll einen schlagkräftigen, gemeinsamen Marktauftritt unter der Dachmarke COLTENE sicherstellen und dafür sorgen, dass Synergien im Verkauf rasch möglichst genutzt werden. Die Integration des Micro-Mega Sortiments in bestehende Verkaufskanäle von COLTENE sowie das Cross-Selling von SciCan Produkten stehen im Vordergrund, um das Wachstum der deutlich grösser gewordenen Dentalgruppe zu beschleunigen. Weitere Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit den Themen Berichterstattung, Wissensaustausch, Innovation und Unternehmenskultur. Die Integrationsprojekte laufen nach Plan und zur Zufriedenheit von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung.

Finanzkalender

Jahresumsatz 2018 15. Februar 2019 Medien- und Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2018, Veröffentlichung Jahresbericht 2018 4. April 2019 Generalversammlung 2019 30. April 2019 Publikation der Halbjahreszahlen 2019 August 2019

Für weitere Informationen: Gerhard Mahrle, Corporate Communications/Investor Relations, Telefon +41 71 757 54 37, Mobile +41 79 346 23 02, E-mail gerhard.mahrle@coltene.com

Hintergrundinformation zu COLTENE

COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten in den Bereichen Restauration, Endodontie, Abformung, Behandlungshilfen und Infektionskontrolle. COLTENE verfügt in den USA, Kanada, Brasilien, Deutschland, Frankreich und der Schweiz über modernste Produktionsstätten. Zudem ist COLTENE mit eigenen Vertriebsorganisationen in den wichtigen Schlüsselmärkten wie Europa, Nord- und Lateinamerika, China und Indien präsent. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu COLTENE und ihren Produkten finden Sie auf der Webseite www.coltene.com (http://www.coltene.com/de/).

