Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Fraport nach dem Kursrutsch im vergangenen Jahr von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 71 auf 73 Euro angehoben. Der auch wegen eines langsamen Wachstums in Frankfurt schwache Gewinnausblick sei mittlerweile in den Aktienkurs eingepreist, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Transportwerten. Seine Schätzungen habe er aber wegen eines besseren Verkehrsausblick für die internationalen Aktivitäten etwas angehoben, begründete der Experte sein hochgesetztes Kursziel. Allgemein ist er allerdings wegen regulatorischer Neuerungen mit Blick auf die Branche negativ gestimmt./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2019 / 11:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0005773303

AXC0045 2019-01-21/07:39