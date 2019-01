Der Börseneuling startup300 AG erzielte im Geschäftsjahr 2018 Umsatzerlöse von rund 255.000 Euro (+44% zu 2017) und einen Bilanzgewinn von 113.500 Euro. Das Finanzergebnis betrug 2018 durch einen Einmaleffekt mit dem konzerninternen Verkauf von 26 Wertrechten (Start-Up Beteiligungen) 703.600 Euro. Die KPMG Austria Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft hat den Jahresabschluss geprüft und mit einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Grundlage für das einschränkte Prüfungsurteil: Wie im Anhang zum Jahresabschluss Abschnitt "C. Erläuterungen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung/Finanzanlagevermögen" erläutert, hat die Gesellschaft am 14.11.2018 rund 11% der Anteile an der CONDA AG erworben und ...

