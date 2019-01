Cyrcadia hat eine Anwendung aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz zur Brustkrebsvorsorge entwickelt. Diese soll in einem One-Stop-Shop-Modell sowohl in Hongkong als auch in Macau in den OTC-Markt eingeführt werden.Wie DKSH am Montag mitteilte, hat Cyrcadia einen intelligenten BH-Einsatz entwickelt, der die frühen ...

