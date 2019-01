Hamburg (ots) - Das Radioprogramm NDR Info bietet ab sofort ein neues Morning Briefing an, das sich auch zum Hören auf Smartphones eignet. Die rund fünf Minuten lange "Nachrichtenlage am Morgen" informiert kompakt und verlässlich über das Wichtigste aus Norddeutschland, Deutschland und der Welt. Die NDR Info Moderatoren Liane Koßmann und Stefan Schlag fassen die wichtigsten Nachrichten zusammen und blicken voraus auf Ereignisse, die den Tag prägen werden. Dazu gibt es Meinungen, Analysen sowie interessante Original-Töne und Zitate.



"Der erste Blick geht bei vielen Menschen morgens aufs Smartphone", sagt Claudia Spiewak, NDR Chefredakteurin Hörfunk. "Das ist für uns Herausforderung und Chance zugleich. Mit unserem Morning Briefing wollen wir Nachrichten zum Hören so einfach wie möglich aufs Smartphone bringen, als Podcast ebenso wie als Audio für Messenger-Apps."



Die "Nachrichtenlage am Morgen" steht montags bis freitags gegen 6.30 Uhr auf WhatsApp und Telegram zur Verfügung, zudem als Podcast sowie für die Sprachassistenten Amazon Echo und Google Home. Abonniert werden kann das Angebot unter www.NDR.de/nachrichtenlage. Bereits um 6.00 Uhr ist das neue Morning Briefing auch auf NDR Info im Radio zu hören. "Das Radioprogramm von NDR Info steht für verlässliche, unabhängige Information und Meinungsvielfalt", so Chefredakteurin Claudia Spiewak. "Das Morning Briefing liefert einen kompakten und anregenden Blick in den Tag mit dem Ziel, noch mehr Menschen im Norden zu erreichen."



NDR Info ist mit fast 700.000 Hörerinnen und Hörern täglich das führende Informationsprogramm in Norddeutschland. Zu seinen Markenzeichen zählen Nachrichten im Viertelstunden-Takt, die auf www.NDR.de/info auch jederzeit online genutzt werden können. Mit der "Nachrichtenlage am Morgen" kommt nun ein maßgeschneidertes Angebot für Podcasts, Messenger-Apps und Sprachassistenten hinzu.



Entwickelt wurde das Morning Briefing von NDR Info und der Nachrichtenredaktion des NDR Hörfunks. In den vergangenen zwei Wochen konnten NDR Info Hörerinnen und Hörer das neue Angebot bereits testen und Verbesserungsvorschläge machen.



