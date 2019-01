Die überraschende Reaktion der Märkte auf die zwei Politikthemen in China und den USA und Brexit schaffen eine völlig neue Situation aus dem Stand heraus. Ist das nur eine technische Reaktion im Abwärtstrend oder eine erste Reaktion für den neuen Trend? Das wird in den nächsten Tagen entschieden, wenn die nächsten Termine vorliegen. Heute legt Theresa May ihren Plan B vor, worüber am 29.1. entschieden werden soll. Am 30.1. verhandeln die Chinesen in Washington. Wie lässt sich dies am günstigsten nutzen?



Am besten geht es mit Hebelprodukten (Optionsscheinen) in allen Varianten. Aber das muss schnell entschieden werden. Wir bleiben deshalb mit Nachdruck dabei: Nicht Direktkauf, sondern Optionskauf mit Hebel! Das ist zur Zeit die günstigste Möglichkeit mit wenig Geld die größte Wirkung zu erzielen. Die besondere Ausgangsbasis sind die sehr hohen Verluste fast aller Qualitätsaktien der vergangenen zwölf Monate. Das gab es in dieser Breite und in diesem Umfang nur 2000/2001 in der damaligen Dotcom-Party. Unsere Empfehlung wiederholen wir deshalb: Rufen Sie die Termin-Börse sofort ab! Die Ausgangstabelle finden Sie in der aktuellen Ausgabe!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info