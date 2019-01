(JK-Trading.com) - Der DAX hat am Freitag zu einer scharfen Squeeze-Bewegung über das 11.000er Level angesetzt, schloss sogar oberhalb von 11.200 Punkten. Durch die technische Signifikanz der 11.000er Marke in Verbindung mit dem kleinen Verfall an der EUREX vergangenen Freitag, scheint sich die Bewegung primär durch einsetzende Absicherungsgeschäfte kurz vor dem Fall beschleunigt ...

