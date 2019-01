Deutsche Staatsanleihen haben sich am Montag nur wenig bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,03 Prozent auf 164,11 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,26 Prozent. Generell gab es am Markt für Anleihen aus der Eurozone nur wenig Bewegung zum Wochenauftakt.

An den Finanzmärkten warten die Anleger auf die veränderten Pläne der britischen Regierung für ein Brexit-Abkommen, die im Lauf des Tages erwartet werden. Bis zur Veröffentlichung der neuen Vorschläge dürften sich die Investoren eher zurückhalten, zumal im Tagesverlauf keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm stehen, hieß es von Marktbeobachtern.

Generell werden Festverzinsliche durch die jüngste Entwicklung im Handelsstreit zwischen China und den USA in der neuen Handelswoche gebremst, nachdem die Hoffnung auf ein Ende des Konflikts in der vergangenen Woche noch belastet hatte. Zuletzt hatte es Medienberichte gegeben, dass beide Seite zu Zugeständnissen bereit seien. "Auch an den Rentenmärkten lässt sich die aktuelle Situation teilweise mit einer Rückkehr der Risikofreude umschreiben", hieß es in einer Einschätzung von Experten des Bankhauses Metzler./jkr/mis

ISIN DE0009652644

AXC0056 2019-01-21/08:44