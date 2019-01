Henkel AG & Co. KGaA: Investitionsprogramm ab 2019 / Ausblick 2019 / Mittel- bis langfristige finanzielle Ambition / Erhöhung Zielkorridor für Dividendenausschüttungsquote DGAP-Ad-hoc: Henkel AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges Henkel AG & Co. KGaA: Investitionsprogramm ab 2019 / Ausblick 2019 / Mittel- bis langfristige finanzielle Ambition / Erhöhung Zielkorridor für Dividendenausschüttungsquote 21.01.2019 / 08:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Düsseldorf, 2019-01-21T08:15+01:00 (MEZ) Investitionsprogramm ab 2019 / Ausblick 2019 / Mittel- bis langfristige finanzielle Ambition / Erhöhung Zielkorridor für Dividendenausschüttungsquote Investitionen in Marken, Technologien, Innovationen und Digitalisierung Um die Wachstumschancen, insbesondere in seinen Konsumentengeschäften, auszuschöpfen und die digitale Transformation zu beschleunigen, hat der Vorstand in seiner heutigen Sitzung beschlossen, ab 2019 jährlich rund 300 Millionen Euro zusätzlich aufzuwenden. Dabei sollen etwa zwei Drittel dieses Betrags in Henkels Marken, Technologien und Innovationen investiert werden. Ein Drittel der Mittel wird unternehmensweit in die digitale Transformation fließen. Ausblick 2019 Angesichts der höheren Investitionen in Wachstum ab 2019 und darüber hinaus erwartet Henkel für 2019 ein organisches Umsatzwachstum zwischen 2 und 4 Prozent. Die bereinigte* EBIT-Marge soll in der Bandbreite zwischen 16 und 17 Prozent liegen und Henkel erwartet ein bereinigtes* Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS) im mittleren einstelligen Prozentbereich unter Vorjahresniveau bei konstanten Wechselkursen. Mittel- bis langfristige finanzielle Ambition bis 2020 und darüber hinaus Der kontinuierliche Anspruch von Henkel, nachhaltig profitables Wachstum und attraktive Erträge zu erzielen, wird durch die erweiterte mittel- bis langfristige finanzielle Ambition bis 2020 und darüber hinaus unterstrichen. Henkel erwartet beim Umsatz ein durchschnittliches organisches Wachstum zwischen 2 und 4 Prozent sowie ein Wachstum des bereinigten* Ergebnisses je Vorzugsaktie (EPS) im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich auf Basis konstanter Wechselkurse und legt weiterhin einen Fokus auf den Ausbau des Free Cash Flow. Dividendenausschüttungsquote Der Vorstand hat in seiner heutigen Sitzung gleichfalls beschlossen, den Zielkorridor für die Dividendenausschüttungsquote des um Sondereinflüsse bereinigten Jahresüberschusses nach nicht beherrschenden Anteilen ab dem Geschäftsjahr 2019 auf 30 bis 40 Prozent zu erhöhen (derzeitige Bandbreite: 25 bis 35 Prozent). Diese Beschlüsse des Vorstands stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung von Aufsichtsrat beziehungsweise Gesellschafterausschuss. *Bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen Diese Information enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung der Henkel AG Co. KGaA beruhen. KGaA und ihren Verbundenen Unternehmen tatsächlich erreichten Ergebnisse sind abhängig von einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten und können daher wesentlich von den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. 