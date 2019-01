LONDON (Dow Jones)--An der Spitze des Verwaltungsrates bei Glaxosmithkline steht ein Wechsel bevor. Wie der britische Pharmakonzern mitteilte, hat Chairman Philip Hampton angekündigt, seinen Posten aufzugeben. Der Konzern habe den Prozess zur Suche eines Nachfolgers eingeleitet.

Hampton sitzt seit Anfang 2015 im Board des Unternehmens. Chairman ist er seit Mai desselben Jahres. Es sei jetzt der richtige Zeitpunkt, den Weg für einen neuen Chairman frei zu machen, um die anstehenden Veränderungen in den kommenden Jahren zu begleiten, sagte er mit Blick auf den jüngst eingefädelten Deal mit Pfizer. Glaxo hat im Dezember angekündigt, sein Geschäft mit verschreibungsfreien Gesundheitsprodukten mit jenem von Pfizer zusammenzulegen und in einigen Jahren an die Börse zu bringen.

January 21, 2019 02:15 ET (07:15 GMT)

