Die Wienerberger Gruppe hat das Geschäftsjahr 2018 eigenen Angaben zufolge "äußerst erfolgreich" abgeschlossen und hat vorläufigen Zahlen zufolge einen Gruppenumsatz von rund 3,3 Mrd. Euro erzielt. Das ist den Angaben zufolge ein neuer Rekordwert in der 200-jährigen Unternehmensgeschichte. Das bereinigte EBITDA wird am oberen Ende der Guidance von 460 bis 470 Mio. Euro liegen. Die Maßnahmen aus dem Optimierungsprogramm Fast Forward 2020 hätten wie erwartet rund 20 Mio. Euro zum Ergebnis beigetragen, so das Unternehmen. Aufgrund des starken Wachstums der Wienerberger Gruppe im abgelaufenen Jahr und der ambitionierten Wachstumsziele für das Jahr 2019 beabsichtigt der Vorstand eine Erhöhung der Dividende je Aktie um fast 70 Prozent auf 0,50 ...

