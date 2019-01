Die Ölwette beginnt heute mit + 0,4 % und damit rund + 4,5 % im Wochenvergleich. Öl ist der besondere Saft der stets anzeigt, wie die Weltwirtschaft im Trend sich darstellt. Das lässt sich nicht auf den Tag genau festhalten, aber ähnlich wie Industrierohstoffe liegt darin die sicherste Tendenz für alle Volkswirtschaften rund um die Welt inklusive China. Investments in Ölfirmen sind nur Beiwerk. Der Unterschied zwischen Up- und Downstream sowie Service ist erheblich. Das Beste ist, Sie agieren direkt in Öl. Dieser Markt ist ausreichend breit und für jeden nachvollziehbar.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info