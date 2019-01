Der EUR/USD erholt sich zum Beginn der Woche mit einem Lächeln und so versucht er die 1,1400 zu erreichen, während gleichzeitig das Tageshoch gebildet werden konnte. EUR/USD schaut auf Brexit Nach 4 Tagen des Pullbacks, startete das Paar positiv in die neue Handelswoche, während der Greenback unter Verkäufen leidet, so dass die positive Performance ...

