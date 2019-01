Nach dem Ausbruch des Dax über die Marke von 11 000 Punkten am Freitag hat der deutsche Aktienmarkt am Montagmorgen eine Pause eingelegt. Der Leitindex gab im frühen Handel um 0,25 Prozent auf 11 177,22 Punkte leicht nach. Hinweise auf ein Ende des amerikanisch-chinesischen Handelskrieges hatten die Börsen am Freitag befeuert.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Montag um 0,12 Prozent auf 23 203,90 Punkte etwas zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,3 Prozent.

Der Blick der Marktakteure richtet sich zumindest kurzfristig wieder nach London richten. Dort will die britische Premierministerin Theresa May ihren Plan B für den Brexit im Parlament vorstellen. Laut der Analystin Esther Maria Reichelt von der Commerzbank dürfte dieser aber kaum größere Änderungen zu ihrem vergangene Woche "desaströs gescheiterten Plan A aufweisen". Die Finanzmärkte stünden vor einer langen Phase der Unsicherheit, sagte Reichelt./bek/mis

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0008467416

