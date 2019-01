Merklichen Aufschwung hat die Lufthansa in der vergangenen Woche durch neueste Zahlen erhalten. Dabei schlugen die Kerosinkosten nicht so stark zu Buche, wie im Vorfeld erwartet worden war. Aktionäre begrüßten dies und schoben die Aktie kräftig an. Damit ist zwar ein Ausbruch aus dem seit Anfang 2018 bestehenden Abwärtstrend gelungen, aber zahlreiche Hürden stehen einem weiteren Durchmarsch nun im Weg. Doch ein Anfang ist schon einmal gemacht, eine potenzielle Trendwende und ein Boden im Bereich von 17,04 Euro stehen nun als mögliche Szenarien im Raum. Aus diesem Anlass könnte sich bereits auf aktuellem Kursniveau ein Long-Einstieg lohnen, zumindest bis zum Minimalerholungszielbereich um das 61,8 % Fibonacci-Retracement.

Antizyklische Handelschance

Obwohl die Lufthansa-Aktie noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...