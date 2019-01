Nach seiner Rallye in der vergangenen Woche ist der deutsche Leitindex leicht tiefer in den Handel gegangen. Anleger blicken heute gespannt nach Davos.

Der Dax ist mit einem leichten Minus von 0,31 Prozent bei 11.176 Punkten in die neue Woche gestartet. Damit setzt er seinen jüngsten Aufschwung zunächst nicht fort. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex das erste Mal seit sechs Wochen die psychologisch wichtige Marke von 11.000 Punkten übersprungen und schloss bei 11.205 Punkten.

Die Annäherung der USA und China im Handelsstreit gab die wichtigsten Impulse dazu. Indes hat sich Chinas Wirtschaft merklich abgekühlt und 2018 das schwächste Wachstum seit Jahrzehnten erreicht.

Nach den Wirtschaftsdaten aus China schauen die Anleger am Montag auf den Weltkonjunkturausblick des Internationalen Währungsfonds, den IWF-Chefin Christine Lagarde in Davos präsentieren wird.

Bereits im vergangenen Herbst hatte der IWF angesichts wachsender Risiken wie dem drohenden Handelskrieg zwischen den USA und China oder einem harten Brexit die Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft für 2019 um 0,2 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent gesenkt.

Gespannt blicken Anleger auch nach London. Die britische Premierministerin Theresa May will ihren Plan B für den Brexit im Parlament vorstellen. Die Politikerin peilt einem Medienbericht zufolge einen bilateralen Vertrag mit Irland an, um das Brexit-Abkommen doch noch durch das Parlament zu bringen.

Wall Street und Asiens Börsen

Die Hoffnungen auf Fortschritte in den amerikanisch-chinesischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...