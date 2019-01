FRANKFURT (Dow Jones)--Der Konsumgüterkonzern Henkel will künftig mehr investieren. Wie das DAX-Unternehmen mitteilte, will es ab 2019 jährlich rund 300 Millionen Euro zusätzlich aufwenden. Das habe der Vorstand in seiner heutigen Sitzung beschlossen. Der Gewinn je Aktie und die Marge dürften im laufenden Jahr sinken, gleichzeitig soll die Ausschüttungsquote steigen.

Im laufenden Jahr rechnet Henkel vor dem Hintergrund der höheren Investitionen mit einem organischen Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge wird bei 16 bis 17 Prozent gesehen. Das Ergebnis je Vorzugsaktie wird im mittleren einstelligen Prozentbereich unter Vorjahresniveau erwartet, und zwar unter der Annahme konstanter Wechselkurse.

Die Ausschüttungsquote für Dividenden soll steigen. So sollen demnächst 30 bis 40 Prozent des bereinigten Jahresüberschusses ausgeschüttet werden. Derzeit liegt die Bandbreite bei 25 bis 35 Prozent.

Für 2020 und darüber hinaus rechnet Henkel mit einem durchschnittlichen organischen Wachstum von 2 bis 4 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie soll im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich auf Basis konstanter Wechselkurse steigen.

January 21, 2019

