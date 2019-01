Die Wiener Börse startet heute mit der neuen Marktsegmentierung: "direct market plus" und "direct market" lösen "mid market" und "other securities" ab. Gleich vier Unternehmen gehen aus diesem Anlass im direct market plus neu an die Wiener Börse: startup300 AG, ein Start-Up-Ökosystem und Investorennetzwerk, EYEMAXX Real Estate AG, Immobilienentwickler und Bestandserhalter mit Fokus auf die DACH-Region, VST Building Technologies AG, Anbieter von Hochbau-Verschalungstechnik, und Wolftank-Adisa Holding AG, eine Unternehmensgruppe im Bereich Tankanlagen. Die vier zuvor im mid market notierten Unternehmen Athos Immobilien AG, DWH Deutsche Werte Holding AG, Hutter & Schrantz Stahlbau AG und Sanochemia Pharmazeutika AG ...

