B2C2, einer der größten Anbieter von Kryptowährungsliquidität und führendes Unternehmen im elektronischen OTC-Handel, gab heute die Einführung eines Streaming-Preismodells mit Point-and-Click-Ausführung auf seiner OTC-Plattform bekannt.

Damit können die Kunden von B2C2 erstmalig Handelsgeschäfte in einem bidirektionalen Markt über die sichere Webschnittstelle in Echtzeit einsehen und abwickeln. Mit der neuen Funktionalität können Marktakteure - ähnlich wie auf traditionellen FX-Handelsplattformen die Live-Preisentwicklung bequem in benutzerdefinierten Mengen überwachen und mit einem Mausklick ausführen.

Die Einführung schließt eine Reihe von Meilensteinen für B2C2 im Jahr 2018 ab, darunter höhere Spitzenwerte als im Jahr 2017, das Rollout eines vollständig neu gestalteten Front-End, die Bildung von Integrationspartnerschaften mit führenden Liquiditätszentren und der Start eines Forschungsangebots.

Das 2015 gegründete Unternehmen B2C2 ist eine der Handelsgesellschaften mit den größten Erfahrungen in diesem Bereich und die erste Firma, die ein natives, elektronisches OTC-Desk anbietet. Retail-Broker, Börsen, Banken und Vermögensverwalter vertrauen darauf, dass B2C2 ganzjährig rund um die Uhr ihre Liquidität sicherstellt. Aus diesem Grund ermöglicht ihnen das Unternehmen die Exponierung zu Kryptowährungen1 mit starker Kapitalisierung, in flexiblen Portionsgrößen und mit flexibler Abwicklung. Neben der unternehmenseigenen Webschnittstelle und den sprachgesteuerten Handelsfunktionen ermöglicht die weltweit führende Technologie des Unternehmens eine sofortige Abwicklung über REST und FIX APIs. B2C2 ist außerdem in führende Liquiditätszentren integriert, darunter beispielsweise oneZero, Gold-i und Caspian.

Yamaguchi Yohsuke, GMO Coin, erklärte: "B2C2 ist ein führender Innovator und einer der angesehensten Anbieter von Kryptowährungsliquidität im institutionellen Sektor. Der Start des Streaming-Preismodells auf der GUI von B2C2 ist ein bahnbrechender Schritt, der die reibungslose Abwicklung des Handels mit Kryptowährungen erleichtert."

Max Boonen, Gründer und CEO von B2C2, kommentierte: "Wir sind stolz, einer der ersten Liquiditätsanbieter mit elektronischer Abwicklung des Streaming-OTC-Preismodells über unsere Webplattform zu sein. Diese Weiterentwicklung stellt Kryptowährungsmärkten traditionelle Finanzmarktfunktionen zur Verfügung und rundet damit ein äußerst erfolgreiches Jahr für B2C2 ab."

B2C2 ist Gründungsmitglied des Centre for Technology and Global Affairs der University of Oxford und Mitglied von CryptoUK, dem ersten selbstregulierenden Wirtschaftsverband für die Kryptowährungsbranche in Großbritannien. Das Unternehmen ist außerdem Mitglied der Blockchain and Virtual Currencies Working Group in Brüssel, der French Cryptocurrency Management Association und der Cryptocurrency Business Association in Japan.

Das 2015 gegründete Unternehmen ist einer der größten Anbieter von Kryptowährungsliquidität und führendes Unternehmen im Bereich des elektronischen OTC-Handels. Retail-Broker, Börsen, Banken und Vermögensverwalter vertrauen darauf, dass B2C2 als Brücke zwischen traditionellen Finanz- und Kryptowährungsmärkten ganzjährig rund um die Uhr ihre Liquidität sicherstellt. Das in Großbritannien ansässige Privatunternehmen B2C2 betreibt Niederlassungen in London und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter www.b2c2.com.

1 BTC, ETH, LTC, XRP, BCH

