Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die SPORTTOTAL AG (ISIN DE000A1EMG56/ WKN A1EMG5) wird mit einem innovativen Marktplatz im Sportrechte-Markt expandieren, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Deshalb hat sich die SPORTTOTAL AG mit 51 Prozent an der Virtual Sponsoring Exchange GmbH (VISPEX) beteiligt und entwickelt mit dem Gründer-Team sowie dem Berliner Development Lab von SPORTTOTAL eine digitale Transaktionsplattform für Sportrechte und Werbeplatzierungen im Sportumfeld, SPORTSVERTISE.com. Diese soll Anbietern von Sponsoringrechten und Sponsoring-/Werbekunden einen effizienten Handel ermöglichen. VISPEX will zum Beispiel attraktive Werbeflächen wie etwa noch nicht vermarketete Zeiten auf Digitalbanden in Stadien, die sonst klassischen Sponsoren als Teil von Paketen vorbehalten sind, für Werbeschaltungen von Mediaagenturen und Werbetreibenden öffnen. Dabei sollen Buchung, Abrechnung, Upload der Werbemittel und eine automatische Ausstrahlung über die SPORTSVERTISE-Schnittstelle möglich sein. ...

